На Тайване оценили перспективы войны с Китаем

Вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего времени очень мала. Об этом заявил директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун, слова которого приводит Central News Agency. Соответствующее заявление было сделано во время заседания парламентского комитета по обороне.

Вероятность начала боевых действий между материковым Китаем и Тайванем в течение года очень мала, — подчеркнул Минтун.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.