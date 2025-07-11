Во Франции призвали не запугивать граждан войной с Россией Глава Генштаба Франции Буркхард призвал не запугивать граждан войной с Россией

Парижским властям не следует запугивать граждан «войной с Россией», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард на пресс-конференции в пятницу, 11 июля, которая транслировалась в соцсети X. При этом он подчеркнул важность осведомленности о текущих вызовах.

Угроза со стороны России присутствует. Но означает ли это, что надо запугивать французов? Я так не думаю, — подчеркнул Буркхард.

По его словам, французам необходимо понимать сложившуюся стратегическую ситуацию, которая включает риски не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также на национальной территории и в космосе. Генерал несколько раз повторил утверждение, что Россия якобы рассматривает Францию как главную угрозу в Евросоюзе. По мнению Буркхарда, если РФ победит на Украине, Европе нужно будет беспокоиться.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика и Великобритания готовы отправить Киеву до 50 тысяч военных. Политик отметил, что численность объединенных сил повышается с уровня бригады до армейского корпуса.