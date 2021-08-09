Лукашенко рассказал о готовности применить армию во время протестов

Власти Белоруссии были готовы ввести в действие армию, если бы попытка дестабилизации ситуации в стране после президентских выборов вышла далеко за пределы «красной черты». Об этом заявил лидер страны Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

По словам президента, для подобных действий у него «ни один мускул бы не дрогнул». Однако политики справились без обращения к вооружённым силам.

Пришло время, этот резерв был расформирован и отправлен в места несения службы, — отметил президент.

Также Лукашенко рассказал о том, что президент России Владимир Путин обещал оказать «любую помощь» при попытке дестабилизации ситуации в республике.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы.