Европарламент не признал Лукашенко президентом

https://static.news.ru/photo/3048a754-f8d8-11ea-9316-fa163e074e61_660.jpg Фото: europarl.europa.eu

Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября. Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 17 сентября.

За принятие резолюции проголосовало 532 депутата, против — 84, воздержались — 72, — сообщает агентство БелаПАН.

Европарламентарии осудили белорусские власти за жестокое подавление мирных протестов и призвали к немедленному прекращению насилия и освобождению задержанных граждан.

Европарламент приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех политических и общественных заинтересованных сторон, — говорится в резолюции.

Евродепутаты также поддержали требование белорусов об организации «новых, свободных и справедливых выборов» и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС оказать помощь демократической оппозиции в республике. В резолюции особо отмечен «важный вклад отважных женщин Беларуси в озвучивание и отстаивание законных требований народа».

Кроме того, европарламентарии призвали Совет ЕС «безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции» против всех причастных к фальсификациям на выборах, репрессиям и насилию, а также включить в санкционный список «российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко».

Европарламент призвал увеличить финансовую поддержку со стороны ЕС для белорусского гражданского общества с одновременной заморозкой финансирования государственных организаций Белоруссии. Европейской службе внешних действий рекомендовано приостановить переговоры с республикой до проведения новых президентских выборов, а странам ЕС — облегчить процедуры получения виз для тех, кто вынужден покинуть эту страну по политическим мотивам.

Европарламент также осудил гибридное вмешательство РФ в дела Белоруссии и предупредил, что у Лукашенко «нет политического или морального права вступать в дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности республики».

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты». По его словам, за полгода до президентских выборов технологии дестабилизации были обкатаны на выборах в парламент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе, в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.