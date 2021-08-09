Лукашенко объяснил решение не переносить выборы в 2020 году

В Белоруссии рассматривалась возможность переноса президентских выборов в 2020 году, но власти передумали это делать, заявил лидер страны Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло, — рассказал белорусский лидер.

По его словам, в республике не пошли на эти шаги, поскольку такие действия были бы не совсем порядочными.

Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что после этого западные политики могли бы «вытереть об него ноги».

Глава республики также объяснил, почему не проводил полномасштабную кампанию в ходе выборов.

У меня не было времени на политическую кампанию, мне нужно было спасать людей, — пояснил Лукашенко.

Также политик ответил на упрёки в диктатуре. По его словам, для того чтобы указывать кому-либо, нужно иметь соответствующий ресурс. При этом, признался Лукашенко, у него самого такого ресурса нет.

Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь, — подытожил белорусский лидер.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше 10% голосов. После этого в стране начались акции протеста. Оппозиция вывела людей на улицы, посчитав, что выборы были сфальсифицированы. Позже Тихановская уехала за границу, большинство лидеров оппозиции также покинули республику или оказались в СИЗО.

В годовщину президентских выборов Тихановская заявила, что в ближайшее время в стране не будут проводиться акции протеста, поскольку их «цена» слишком высока.