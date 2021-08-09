Тихановская назвала причину отказа Белоруссии от новых протестов

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что в городах страны в ближайшее время не будут проводиться новые массовые акции протеста, организованные оппозицией, сообщает немецкое агентство DPA.

Каждый [участник акций] может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы. Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней, — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что цена протестных акций «слишком высока». Несмотря на это, Тихановская считает, что оппозиционерам следует продолжать мобилизовывать своих сторонников в белорусском обществе.

Ранее белорусский оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец заявил, что в республике было зачищено политическое поле, поэтому протесты в стране в августе прошлого года провалились. Эксперт считает, что если бы в Кремле не помогли лидеру страны Александру Лукашенко, то его режим в финансовом и информационном плане пришёл бы к краху, а против политика выступило бы его ближайшее окружение.

Массовые протестные акции прошли в республике после выборов президента 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала более 10% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы.

Председатель КГБ страны Иван Тертель рассказал, что главная роль в организации протестов была отведена США. Он заявил, что таким образом в Вашингтоне решали свои геополитические задачи. Тертель добавил, что недружественные шаги к стране предпринимают Чехия и другие страны. По его словам, за гражданским обществом стоят действующие или отставные разведчики. Блогеры и активисты, которые появляются в СМИ, являются всего лишь медийными лицами переворота, отметил глава КГБ.