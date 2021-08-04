КГБ Белоруссии назвал тех, кто стоит за попытками переворота в стране

Главная роль в организации протестов в Белоруссии была отведена США. По мнению председателя КГБ Ивана Тертеля, американцы таким образом решают свои геополитические задачи. Об этом сообщает «Российская газета».

Анализируя ситуацию, которая складывается в отношениях республики с ближайшими европейскими партнёрами после прошлогодних президентских выборов, наиболее агрессивную политику проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Неконструктивную роль играл и официальный Киев, — заявил Тертель.

Он подчеркнул, что недружественные шаги по отношению к республике предпринимает также Чехия и некоторые другие государства, которые, «преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США».

По словам Тертеля, за гражданским обществом стоят действующие или отставные разведчики. При этом, по его мнению, блогеры и активисты — это всего лишь куклы, медийные лица переворота.

Ранее основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская не причастна к попытке государственного переворота в Белоруссии.