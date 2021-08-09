В Белоруссии объяснили провал протестов против Лукашенко

Белорусский оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец объяснил, почему в Белоруссии провалились протестные акции после выборов президента страны. Его слова приводит Lenta.ru.

По его мнению, в стране было зачищено политическое поле, также сыграла роль поддержка Москвы.

Если бы Кремль не помог Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришёл бы к краху, — заявил политолог.

Он убеждён, что в этом случае против лидера Белоруссии выступило бы его ближайшее окружение.

Массовые протестные акции прошли в республике после 9 августа 2020 года, когда прошли президентские выборы. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов. Вышедшие на улицу люди были уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и на самом деле победила оппозиционерка. Позже Тихановская уехала из Белоруссии.

Ранее основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, арестованный в Белоруссии, в эфире государственного телеканала СТВ заявил, что относится с уважением к Александру Лукашенко. Его восхитила стойкость политика перед внешним давлением. NEXTA являлся каналом, который с первых дней протестов освещал ситуацию в стране. Власти Белоруссии запретили его, а Протасевича и Степана Путило — основателей канала — внесли в список террористов.