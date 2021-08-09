Белорусский оппозиционер Протасевич «зауважал» Лукашенко

Белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в эфире государственного телеканала СТВ, что относится с уважением к президенту страны Александру Лукашенко.

Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, человека — да, его стойкость вызывает уважение, — рассказал Протасевич.

Ранее арестованный Протасевич заявил, что никогда не говорил о намерениях Тихановской насильственно сменить власть в стране. Журналист утверждает, что лидер белорусской оппозиции знала о подготовке к массовым акциям в Минске, которые прошли после президентских выборов.

При этом, сама Тихановская в интервью немецкому изданию Spiegel заявила, что Белоруссии нужно прекратить зависимость от России, в которую страну ввязала действующая власть. Она также считает, что Евросоюз и США должны начать использовать более серьёзные санкции против президента республики Александра Лукашенко и правительства.