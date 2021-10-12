Лавров отреагировал на обещание талибов бороться с терроризмом

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны выполнять свои обещания по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напомнил, что талибы заявляли о намерении бороться с наркотрафиком. Его слова приводит РИА Новости.

Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства, — сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его мнению, НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить туда потоки афганских беженцев. Лавров отметил, что это целенаправленная попытка «разогреть» обстановку в регионе. Сейчас важно, чтобы вооружение Альянса в Афганистане не использовали в деструктивных целях.

16 августа движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.