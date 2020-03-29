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Переконфигурация мировой политики после завершения пандемии коронавируса приведёт к усилению позиций Китая, что неизбежно обострит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином. Такого мнения придерживается директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

КНР ощущает своё моральное превосходство за счёт эффективности борьбы с болезнью и оказания помощи другим странам. Поэтому Пекин после окончания пандемии точно будет вести себя более уверенно. Американцы будут чувствовать ещё большую необходимость сдерживать растущего конкурента, то есть по итогам отношения между странами обострятся, — сообщил ТАСС эксперт.

Он напомнил, что соперничество между Вашингтоном и Пекином продолжается в течение последний нескольких лет, стороны постоянно обмениваются обвинениями в адрес друг друга, подобно тому, как сейчас США обвиняют КНР в искусственном создании вируса.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. Позднее другой представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан добавил, что однозначного мнения об источнике вируса пока нет. По его словам, по мере распространения заболевания появляются всё новые данные об источнике инфекции.

На подобные высказывания представители дипломатического ведомства Китая решились после того, как помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне заявил, что неверная первоначальная реакция КНР на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. По его словам, вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием вспышка в Ухани была скрыта, и якобы есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.