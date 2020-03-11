https://static.news.ru/photo/7688b72c-63af-11ea-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Неверная первоначальная реакция Китая на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. Об этом 11 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне.

Вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием эта вспышка в Ухани была скрыта. Есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась, — цитирует ТАСС политика.

Он добавил, что если бы Китай сразу согласился принять международную помощь, то удалось бы существенно сократить масштабы того, что сейчас происходит как в КНР, так и во всём мире.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысячи человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.