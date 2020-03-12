https://static.news.ru/photo/9589eb3c-6508-11ea-b388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

В МИД Китая прокомментировали заявление официального представителя ведомства Чжао Лицзяня о вине США в коронавирусе. Там отметили, что однозначного мнения об источнике вируса пока нет.

Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение, — заявил на брифинге другой представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, по мере распространения заболевания появляются всё новые данные об источнике инфекции. С недостоверными и очерняющими власти Китая заявлениями, в частности, выступали члены американского Конгресса, передаёт РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.