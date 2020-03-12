В МИД Китая прокомментировали заявление официального представителя ведомства Чжао Лицзяня о вине США в коронавирусе. Там отметили, что однозначного мнения об источнике вируса пока нет.
Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение, — заявил на брифинге другой представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По его словам, по мере распространения заболевания появляются всё новые данные об источнике инфекции. С недостоверными и очерняющими власти Китая заявлениями, в частности, выступали члены американского Конгресса,
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.
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