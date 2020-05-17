Комиссия из Китая прибудет в Израиль для расследования смерти посла

https://static.news.ru/photo/965bf542-9888-11ea-8b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com

Специальная команда из КНР проведёт внутреннее расследование обстоятельств смерти посла Китая в Израиле Ду Вэя.

Уточняется, что по приезде 18 мая члены комиссии не должны будут проходить карантин в течение двух недель и сразу приступят к работе. Также специалисты команды будут координировать деятельность посольства. На данный момент причина смерти посла не ясна, сообщается только, что на его теле не было признаков насильственной смерти. По предварительной версии, Ду Дэй скончался во сне от естественных причин — его обнаружили мёртвым в его кровати в Герцлии, передаёт Haaretz.

Тело посла будет доставлено в Китай для захоронения.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральное телевидение Китая уточнило, что смерть дипломата требует дополнительной проверки. Сообщается, что МИД КНР выразил искренние соболезнования членам семьи умершего.