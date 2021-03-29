Киев выступил против переговоров Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

https://static.news.ru/photo/3aafd876-90b2-11eb-b2c8-96000091f725_660.jpg Фото: Tobias Schwarz/dpa/Global Look Press

В МИД Украины отвергли возможные переговоры российского лидера Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Убеждены, что только в полном, а не сокращённом составе «Нормандии» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, слова которого приводит Lenta.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, Макрон и Меркель планируют провести совместную видеоконференцию, одной из тем мероприятия станет ситуация в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что мероприятие не будет иметь формат «нормандской четвёрки». Точной даты онлайн-встречи политиков нет. Москва продолжает согласования с Берлином и Парижем.

Как писал NEWS.ru, Песков высказался на тему возможных переговоров российского и украинского президентов. Он подчеркнул, что у Путина в планах нет разговора с Зеленским. Украинский лидер заявлял, что намерен провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки».