Киев попросил назвать страны НАТО, не желающие вступления Украины в Альянс

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве хотят знать, какие именно страны НАТО выступают против её присутствия в Альянсе, передаёт Le Figaro. Он добавил, Украина уже приняла решение и заслуживает того, чтобы вступить в организацию.

Украина уже сделала свой выбор, мы пойдём по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию <...>. Мы ждём решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать, — заявил Ермак.

Он добавил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным, и признал, что не знает, когда это произойдёт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России. По его словам, Альянс готов принять в свой состав новые страны. Он подчеркнул, что отказ Украине в членстве в НАТО по политическим мотивам даже не рассматривается.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о существовании 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль».

Ранее представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в CNN информацию о якобы подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну. В этом случае США и союзники могут начать военные учения в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Кроме того, на Украину начнутся поставки оружия.