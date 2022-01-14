В США заявили, что уже известен предлог России для вторжения на Украину

Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну, заявили представителя администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подтвердив появившуюся на СNN информацию.
По данным американского СМИ, российские военные
Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину, — заявил Кирби.
В Белом доме также обеспокоены возможным вторжением на Украину.
Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, — сказала Псаки.
Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание
В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.