В США заявили, что уже известен предлог России для вторжения на Украину

Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну, заявили представителя администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подтвердив появившуюся на СNN информацию.

По данным американского СМИ, российские военные планируют начать подставную операцию за несколько недель до вторжения на Укрaину, которое может начаться «между серединой января и серединой фeвраля».

Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину, — заявил Кирби.

В Белом доме также обеспокоены возможным вторжением на Украину.

Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, — сказала Псаки.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.