Нуланд рассказала о 18 сценариях действий в случае вторжения РФ на Украину

США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину, заявила заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд, передаёт Financial Times. По её словам, США и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Что касается переговоров с Россией по гарантиям безопасности, то, по мнению представителя Госдепа, стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию.

Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг, — отметила дипломат.

Нуланд подчеркнула, что в этом случае санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. Так как США «что-то даётся тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот», отметила она.

Представитель Госдепа также прокомментировала прошедшие недавно переговоры США, НАТО и РФ по гарантиям безопасности. По мнению Нуланд, стороны услышали друг друга, но серьёзную дискуссию толком не начинали.

Ранее представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в CNN информацию о подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.

В этом случае США и их союзники могут начать военные учения в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Кроме того, на Украину начнутся поставки оружия.

Тем временем, как заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс США, США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.