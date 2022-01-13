Лавров: Россия ожидает письменного ответа Запада по гарантиям безопасности

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для Первого канала сообщил, что для следующих шагов по гарантиям безопасности Россия ожидает письменный ответ со стороны США и НАТО.

Нам обещана письменная реакция, мы её дождёмся, потом будем определять свои дальнейшие шаги, — сказал министр в интервью программе «Большая Игра».

Ранее глава МИД РФ заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, Лавров отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы. Глава МИД РФ считает, что Запад предоставит ответ через непродолжительное время.

Однако несмотря на позицию Запада, Лавров назвал недавние переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседания Совета Россия — НАТО.