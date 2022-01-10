Россия и США завершили переговоры в Женеве

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились в Женеве. Они продолжались около 7,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря миссии США при женевском отделении ООН Джозефа Крузича.

Переговоры завершились минут 10 назад, — заявил он.

Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном нерaзмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

Следующая встреча запланирована на 12 января, она пройдёт в виде Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января ситуацию обсудят постпреды стран ОБCЕ в Вене. Главная тема всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, в том числе отказ от расширения блока НAТО на восток и ограничения на размещение групп вооружений в Восточной Европе.

Ранее Рябков сообщил о том, что США чувствуют за собой «глаза и уши» части русофобски настроенных партнёров по НAТО. В этой связи им некомфортно вести с Россией общение на двусторонней основе.