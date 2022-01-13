Лавров заявил о недоговороспособности НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Таким образом, он раскритиковал риторику Североатлантического альянса в эфире Первого канала.

НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, Лавров отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы. Глава МИД РФ считает, что Запад предоставит ответ через непродолжительное время.

Ожидание не может быть долгим и президент об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии Министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым, — добавил министр.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседания Совета Россия — НАТО.

Ранее Лавров заявил, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.