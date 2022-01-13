Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми

Переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра». По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне, — заявил Лавров.

Он сказал, что российская сторона не менее твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет. Москва на переговорах в Женеве и Брюсселе настойчиво возвращала партнёров к пониманию общей безопасности в евроатлантике. При этом глава МИД РФ добавил, что ни одна страна в мире не имеет права на доминирование в этом регионе.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседания Совета Россия — НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что между членами Альянса и РФ существуют серьёзные разногласия, в том числе по Украине, которые нелегко преодолеть. Он пообещал усилить присутствие сил НАТО в случае применения Москвой силы против Киева. При этом он добавил, что члены Альянса не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Россией.