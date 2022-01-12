Столтенберг признал наличие разногласий между Россией и НАТО

Между членами НАТО и Россией существуют серьёзные разногласия, которые нелегко преодолеть, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако, по его мнению, было важно начать диалог по спорным вопросам. Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО «непростой, но важной дискуссией», сообщает РИА Новости.

Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу, — считает генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности. Говоря о прошедших в Брюсселе переговорах, он сказал, что союзники по НАТО подтвердили право стран определять свою судьбу.

Отдельно участники встречи обсудили Украину. По словам Столтенберга, РФ не может наложить вето на вступление этой страны в Североатлантический альянс, а в случае необходимости союзники по НАТО готовы оказывать поддержку Киеву.

Состоялся очень серьёзный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам, — подытожил Столтенберг.

Заседание Совета Россия — НАТО состоялось сразу после переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве, где российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман.

После встречи Рябков заявил, что США, отказываясь от нераcширения НАТО, недооценивают серьёзность ситуации. В свою очередь посол США в России Джон Сaлливан отметил, что нельзя сказать, что переговоры завершились провалом. По словам дипломата, лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном — это «непубличные дискуcсии».