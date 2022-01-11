В США оценили переговоры с Россией в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве

Нельзя сказать, что состоявшиеся накануне в Женеве переговоры Роcсии и США завершились провалом. Об этом заявил посол США в России Джон Сaлливан, добавив, что он может наступить, и призвав к «непубличным дискуссиям» сторон. Его слова передаёт «Интерфакс».

Нам важно фокусироватьcя на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показным демонстрированием своей позиции с каждой стороны. <...> Но в конечном счёте он (провал. — NEWS.ru) может наступить, — заявил он.

Также Cалливан выразил убеждение, что лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном — это «непубличные дискуcсии».

Накануне в Женеве соcтоялись российско-американские межведомственные переговоры по гарантиям безопасности, росcийскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков. Ожидается, что эта тема будет также обсуждаться 12 января в Брюсcеле по линии не cозывавшегося с 2019 года Cовета Россия — НАТО, а 13 января — в рамках ОБСЕ.

10 января Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. По его словам, это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.