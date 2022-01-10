Рябков: на переговорах с США была затронута тема будущего СНВ-3

Тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.

Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, — всё это было затронуто сегодня, — цитирует его агентство.

Рябков также отметил, что США, отказываясь от нераcширения НАТО, недооценивают серьёзность ситуации.

Это (отказ от нерасширения НАТО. — NEWS.ru) свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны, — заявил он.

При этом Рябков предупредил, что «не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат ошибку, отказавшись от гарантий безопасности».

Мы постоянно слышим о некой цене, <...> которую России придётся заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям. Но как будто их ничему не учит история. <...> Такой разговор в принципе неприемлем для нас, он искомых для них результатов не даст. Вот это попытки выдвинуть ультиматум, вот это попытки шантажа и запугивания, — сказал он.

Рябков также заявил, что Москве нужны гарантии, что ни Украина, ни Грузия не должны становиться членами НАТО. По его словам, России нужны железобетонные гарантии, что эти две страны не примут в Альянс.

По словам Рябкова, с американской стороны были выдвинуты претензии о сосредоточении российских войск вдоль границ Украины и «высказаны определённые угрозы». По его словам, для Москвы они стали неожиданностью.

Мы объяснили коллегам, что никаких планов «напасть на Украину» у нас нет и быть не может, а все мероприятия по подготовке войск осуществляются на нашей территории, — резюмировал он.

Рябков также сообщил, что повестка дня заседания Россия — НАТО 12 января в Брюсселе пока не согласована.

Если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня, — отметил Рябков.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами. Кроме того, в документах отмечается, что Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.