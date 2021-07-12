В Госдепе заявили о готовности США и НАТО к новой встрече с Россией

США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога, — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Готовность к новому раунду переговоров подтвердил и сам глава американского внешнеполитического ведомства. Соответствующую запись он оставил в Twitter.

США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией, — отметил он.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства и пытается сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за решение вопросов по на основе баланса интересов. По словам министра, Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний от Запада, она знает, как обеспечить свою безопасность.