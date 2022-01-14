Лавров: Запад грубо нарушает взятые на себя обязательства

Запад своими действиями грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны пытаются сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. РФ ждёт взрослой реакции от США. Пока в Москве видят замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии, сообщает РИА Новости.

Лавров посоветовал руководству западных стран изучить Хартию европейской безопасности, принятую в 1999 году.

Всё, что сейчас заявляет и делает Запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда, — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний от Запада. По словам Лаврова, Москва знает, как обеспечить свою безопасность. Российская сторона выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов.

Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами и сначала в Совете РФ — НАТО всё это растворить, привлекая своих соратников, а в ОБСЕ в принципе невозможно вести какие-либо переговоры, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что в мире накапливается конфликтный потенциал, а страны Запада в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий. По его словам, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.