Лавров заявил о накоплении конфликтного потенциала в мире

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мире накапливается конфликтный потенциал, а страны Запада в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий. По его словам, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений.

Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам 2021 года.

Он добавил, что НАТО продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов, включая Украину и скандинавские страны. Также Лавров назвал «неприемлемым и ущербным» однобокое трактование Североатлантическим альянсом своих политических обязательств о нерасширении. РФ готовится к любому развитию событий, пока ждёт ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. После того как он будет получен, Москва определит свои дальнейшие шаги.

Несмотря на позицию Запада, Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.