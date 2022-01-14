США в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут начать учения в ЕС

В случае вторжения на Украину российских войск, США и их союзники могут начать военные учения в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Кроме того, на Украину начнутся поставки оружия.

Помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище, — говорится в материале.

Отмечается, что помощь Украине будут оказывать ЦРУ и Пентагон.

Ранее представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в СМИ информацию о подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым возле границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину. В Кремле подобные обвинения отвергают.

В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что надеется, что России, США и НАТО удастся избежать действий, которые могут привести к открытому конфликту между сторонами. Генеральный секретарь также призвал стороны использовать дипломатию для того, чтобы снизить напряжённость на международной арене.