Генсек ООН: Россия и США должны избегать эскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что России, США и НАТО удастся избежать действий, которые могут привести к открытому конфликту между сторонами, сообщает РИА Новости. Генеральный секретарь также призвал стороны использовать дипломатию для того, чтобы снизить напряжённость на международной арене.

Все обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряжённости и позволил избежать любой конфронтации, — сказал Гутерриш.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США намереваются создать военные плацдармы вокруг России. По его словам, для реализации этих замыслов Вашингтон готов привлечь союзников. Задача Соединённых Штатов и их партнёров заключается в том, чтобы обеспечить доминирование в Европе и постоянно создавать раздражители вокруг границ РФ.

Лавров ранее подчеркнул, что НАТО и США не прислушиваются к российским предложениям по нерасширению и гарантиям безопасности и пытаются их отвергнуть. Он добавил, что в этом случае в Москве здраво оценят ситуацию и будут принимать шаги в интересах безопасности страны.