Лавров: НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и другие страны

Североатлантический альянс искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что опасения РФ по этому вопросу не принимаются во внимание.

Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. <...> От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться, — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что НАТО и США не прислушиваются к российским предложениям по нерасширению и гарантиям безопасности и пытаются их отвергнуть. Он добавил, что в этом случае в Москве здраво оценят ситуацию и будут принимать какие-то шаги в интересах безопасности страны.

Журналисты поинтересовались у главы МИД, почему Россия только сейчас подняла вопрос о расширении Альянса. На это Лавров ответил, что у страны «накопилось».

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. После того как он будет получен, Москва определит свои дальнейшие шаги.

Несмотря на позицию Запада, Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.