Лавров заявил о намерении США создать военные плацдармы вокруг России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США намереваются создать военные плацдармы вокруг России. По его словам, для реализации этих замыслов Вашингтон готов привлечь союзников. Задача Соединённых Штатов и их партнёров заключается в том, чтобы обеспечить доминирование в Европе и постоянно создавать раздражители вокруг границ РФ.

Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ, — сказал он на пресс-конференции.

Министр посоветовал руководству стран Запада изучить Хартию европейской безопасности, принятую в 1999 году. Он отметил, что нынешние действия Запада являются грубейшим нарушением взятых тогда обязательств.

Лавров ранее подчеркнул, что НАТО и США не прислушиваются к российским предложениям по нерасширению и гарантиям безопасности и пытаются их отвергнуть. Он добавил, что в этом случае в Москве здраво оценят ситуацию и будут принимать шаги в интересах безопасности страны.

Ранее глава МИД сообщил, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности.

Несмотря на позицию Запада, Лавров ранее назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене. Министр сказал, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.