Избыток миротворцев: Армения делает ставку на силу ОДКБ

Делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем прибыла с визитом в Армению. В фокусе двухдневной поездки — ситуация на границе с Азербайджаном, которая продолжает показывать тревожную симптоматику. Ереван форсирует идею о размещении наблюдателей ОДКБ вдоль рубежей «для определения реальной ситуации», хотя ранее выражал несогласие с тем, как организация квалифицирует характер регулярных вооружённых столкновений. Интриги добавляет и то, насколько идея развёртывания контингента ОДКБ сочетается с реализацией трёхстороннего заявления по Карабаху, в соответствии с которым миротворческую роль берёт на себя Россия.

График делегации ОДКБ включает в себя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сотрудниками оборонного и дипломатического ведомств, а также с представителями местного Совбеза. Изначально было понятно, о чём пойдёт речь: за последние недели число пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией существенно увеличилось. Стороны обмениваются обвинениями, нервозность в сфере безопасности растёт, но остановить движение по спирали не удаётся из-за столкновения нарративов и разницы в политических приоритетах.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян пересказал Засю армянское видение ситуации.

Григорян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся в результате проникновения ВС Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также регулярных провокаций Азербайджана, в том числе с территории Нахичевани, — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

В настоящий момент идея Армении сводится к необходимости расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы с Азербайджаном. В частности, об этом в конце июля заявлял сам Пашинян, комментируя процесс мониторинга. Он обвинил Баку в организации провокаций, заявив, что они дискредитируют деятельность ОДКБ. Однако Ереван, по словам премьера, понимает, насколько важно не провоцировать возникновение угроз для организации, и сделает всё возможное для того, чтобы не нагнетать обстановку.

Армен Григорян и Станислав Зась mfa.am

Регион на первом месте

Участившиеся попытки апеллировать к ОДКБ выглядят несколько неожиданно с учётом разницы оценок. В начале июля Зась вполне конкретно квалифицировал продолжающиеся перестрелки между Баку и Ереваном как «пограничные инциденты», которые не охвачены положениями устава ОДКБ о коллективной обороне.

Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения, — выступил с разъяснениями генсек организации. — Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом.

В ответ в армянском Совбезе заметили, что секретариату организации следовало бы проявлять сдержанность в формулировках, чтобы «не ставить под удар конструктивные усилия по разрешению ситуации».

Власти Азербайджана выдвигают к Армении встречные претензии и обвиняют её в «безосновательном наращивании напряжённости в вопросе границы». В Баку считают, что ситуация уже давно находится на этапе постконфликтного урегулирования, и видят наибольший приоритет в развитии региональных коммуникаций. Азербайджан указывает на необходимость делимитации и демаркации границы с соседом. Этот процесс, по его оценкам, помог бы разморозить транспортные артерии, что повлияло бы на «омоложение» инфраструктуры Южного Кавказа и, несомненно, принесло бы экономическую выгоду в том числе армянской стороне.

Баку предлагает Еревану вместе урегулировать вопрос с границей, заключив полноценный мирный договор.

К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли, — отмечал в июле министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Но и ставить ситуацию в режим ожидания азербайджанская сторона уже не может. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 6 августа сообщило, что начало строительство альтернативной кольцевой дороги в Лачинский район, который перешёл под контроль Баку согласно трёхстороннему заявлению о прекращении военных действий от 9 ноября 2020 года. Сам путь в город Лачин находится под контролем российского контингента.

По этой причине и для обеспечения удобного передвижения мы начали строительство альтернативной кольцевой дороги в объезд города, — заявил замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог ГААД Идаят Рустамов.

Строительством трасс Азербайджан занимается и на ряде других направлений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество идеи

Идея о размещении наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана вряд ли свидетельствует о том, что развитие региональных коммуникаций занимает высокое место в списке приоритетов армянского политического истеблишмента. Насыщение региона новыми международными силами усложняет процесс постконфликтного урегулирования и создаёт препятствие для делимитации и демаркации рубежей. Кроме того, Азербайджан не входит в ОДКБ, поэтому говорить о существовании дипломатического паритета здесь не приходится.

Инициатива создаёт неопределённость и по поводу расстановки Арменией приоритетов в других сферах. В частности, возникают вопросы, как она будет сочетаться с реализацией трёхстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, по условиям которого вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора должны находиться российские миротворцы. Постановка проблемы создаёт прямую интригу и по поводу того, не выражает ли Ереван таким образом недовольство миротворческой ролью России и не является ли это отзвуком его коммуникации с западными столицами.

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил NEWS.ru, что выдвинутая Ереваном идея о размещении наблюдателей ОДКБ не выглядит проработанной. По словам аналитика, проблема такого рода форматов чаще всего упирается в отсутствие у наблюдателей технических средств контроля и в сам механизм расследования инцидентов.

Перед тем как такой вопрос выносить на обсуждение, его нужно проработать с российской стороной. Пока это идея, которая стоит на песке. Владимир Евсеев военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

Научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы в разговоре с NEWS.ru, в свою очередь, предположил, что выдвинув свою идею, Пашинян может косвенно просить российских военнослужащих о полном контроле над армянскими границами.

Это, на самом деле, свидетельствует о недоверии правительства Армении к структуре, силе и дисциплине собственной армии. Просьба к российской власти обеспечить заслон от Азербайджана — это явное признание проблем внутри Армении и её несостоявшейся армейской иерархии. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

Кроме того, посылая запрос ОДКБ, глава правительства Армении, допускает эксперт, пытается добиться двух целей. Во-первых, Пашинян в случае дальнейшего противостояния на границе может легко снять с себя ответственность, указав на Москву или Баку. Во-вторых, рассуждает Гафарлы, после последней карабахской войны армянский премьер, скорее всего, осознал, что военная мощь его страны не может превзойти азербайджанскую. Не исключено, что Кремль напомнил ему об этом после переговоров в Москве, предполагает собеседник NEWS.ru.