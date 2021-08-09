Избыток миротворцев: Армения делает ставку на силу ОДКБ

Делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем прибыла с визитом в Армению. В фокусе двухдневной поездки — ситуация на границе с Азербайджаном, которая продолжает показывать тревожную симптоматику. Ереван форсирует идею о размещении наблюдателей ОДКБ вдоль рубежей «для определения реальной ситуации», хотя ранее выражал несогласие с тем, как организация квалифицирует характер регулярных вооружённых столкновений. Интриги добавляет и то, насколько идея развёртывания контингента ОДКБ сочетается с реализацией трёхстороннего заявления по Карабаху, в соответствии с которым миротворческую роль берёт на себя Россия.
График делегации ОДКБ включает в себя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сотрудниками оборонного и дипломатического ведомств, а также с представителями местного Совбеза. Изначально было понятно, о чём пойдёт речь: за последние недели число пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией существенно увеличилось. Стороны обмениваются обвинениями, нервозность в сфере безопасности растёт, но остановить движение по спирали не удаётся из-за столкновения нарративов и разницы в политических приоритетах.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян пересказал Засю армянское видение ситуации.
Григорян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся в результате проникновения ВС Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также регулярных провокаций Азербайджана, в том числе с территории Нахичевани, — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
В настоящий момент идея Армении сводится к необходимости расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы с Азербайджаном. В частности, об этом в конце июля заявлял сам Пашинян, комментируя процесс мониторинга. Он обвинил Баку в организации провокаций, заявив, что они дискредитируют деятельность ОДКБ. Однако Ереван, по словам премьера, понимает, насколько важно не провоцировать возникновение угроз для организации, и сделает всё возможное для того, чтобы не нагнетать обстановку.
Регион на первом месте
Участившиеся попытки апеллировать к ОДКБ выглядят несколько неожиданно с учётом разницы оценок. В начале июля Зась вполне конкретно квалифицировал продолжающиеся перестрелки между Баку и Ереваном как «пограничные инциденты», которые не охвачены положениями устава ОДКБ о коллективной обороне.
Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения, — выступил с разъяснениями генсек организации. — Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом.
В ответ в армянском Совбезе заметили, что секретариату организации следовало бы проявлять сдержанность в формулировках, чтобы «не ставить под удар конструктивные усилия по разрешению ситуации».
Власти Азербайджана выдвигают к Армении встречные претензии и обвиняют её в «безосновательном наращивании напряжённости в вопросе границы». В Баку считают, что ситуация уже давно находится на этапе постконфликтного урегулирования, и видят наибольший приоритет в развитии региональных коммуникаций. Азербайджан указывает на необходимость делимитации и демаркации границы с соседом. Этот процесс, по его оценкам, помог бы разморозить транспортные артерии, что повлияло бы на «омоложение» инфраструктуры Южного Кавказа и, несомненно, принесло бы экономическую выгоду в том числе армянской стороне.
Баку предлагает Еревану вместе урегулировать вопрос с границей, заключив полноценный мирный договор.
К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли, — отмечал в июле министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Но и ставить ситуацию в режим ожидания азербайджанская сторона уже не может. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 6 августа сообщило, что начало строительство альтернативной кольцевой дороги в Лачинский район, который перешёл под контроль Баку согласно трёхстороннему заявлению о прекращении военных действий от 9 ноября 2020 года. Сам путь в город Лачин находится под контролем российского контингента.
По этой причине и для обеспечения удобного передвижения мы начали строительство альтернативной кольцевой дороги в объезд города, — заявил замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог ГААД Идаят Рустамов.
Строительством трасс Азербайджан занимается и на ряде других направлений.
Качество идеи
Идея о размещении наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана вряд ли свидетельствует о том, что развитие региональных коммуникаций занимает высокое место в списке приоритетов армянского политического истеблишмента. Насыщение региона новыми международными силами усложняет процесс постконфликтного урегулирования и создаёт препятствие для делимитации и демаркации рубежей. Кроме того, Азербайджан не входит в ОДКБ, поэтому говорить о существовании дипломатического паритета здесь не приходится.
Инициатива создаёт неопределённость и по поводу расстановки Арменией приоритетов в других сферах. В частности, возникают вопросы, как она будет сочетаться с реализацией трёхстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, по условиям которого вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора должны находиться российские миротворцы. Постановка проблемы создаёт прямую интригу и по поводу того, не выражает ли Ереван таким образом недовольство миротворческой ролью России и не является ли это отзвуком его коммуникации с западными столицами.
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил NEWS.ru, что выдвинутая Ереваном идея о размещении наблюдателей ОДКБ не выглядит проработанной. По словам аналитика, проблема такого рода форматов чаще всего упирается в отсутствие у наблюдателей технических средств контроля и в сам механизм расследования инцидентов.
Перед тем как такой вопрос выносить на обсуждение, его нужно проработать с российской стороной. Пока это идея, которая стоит на песке.
Научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы в разговоре с NEWS.ru, в свою очередь, предположил, что выдвинув свою идею, Пашинян может косвенно просить российских военнослужащих о полном контроле над армянскими границами.
Это, на самом деле, свидетельствует о недоверии правительства Армении к структуре, силе и дисциплине собственной армии. Просьба к российской власти обеспечить заслон от Азербайджана — это явное признание проблем внутри Армении и её несостоявшейся армейской иерархии.
Кроме того, посылая запрос ОДКБ, глава правительства Армении, допускает эксперт, пытается добиться двух целей. Во-первых, Пашинян в случае дальнейшего противостояния на границе может легко снять с себя ответственность, указав на Москву или Баку. Во-вторых, рассуждает Гафарлы, после последней карабахской войны армянский премьер, скорее всего, осознал, что военная мощь его страны не может превзойти азербайджанскую. Не исключено, что Кремль напомнил ему об этом после переговоров в Москве, предполагает собеседник NEWS.ru.