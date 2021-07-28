Симптомы конфликта: почему лихорадит границу Азербайджана и Армении

Очередное обострение на границе Азербайджана и Армении, которое вспыхнуло 28 июля, закончилось согласием на прекращение огня, однако не сняло всех вопросов к Еревану по поводу его готовности к миру. Эпизоды с обстрелами азербайджанских позиций становятся регулярными. Исследователи полагают, что определяющим фактором продолжающихся нападений является болезненное восприятие Ереваном итогов войны. Это сохраняет риск нервной ситуации в пограничных районах и усложняет движение к соглашению между соседями.

Согласие оборонного ведомства Азербайджана принять российское предложение о прекращении огня на границе с Арменией не остановило Ереван: в Баку рассказали, что соседняя сторона продолжила нагнетать обстановку.

По данным азербайджанских властей, ночью 28 июля армянские подразделения «с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатомётов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района». В результате оказались ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Баку пришлось принять адекватные меры. Ответственность за эскалацию напряжённости вдоль рубежей была возложена на армянскую сторону. Ереван выдвинул противоположную версию произошедшего: по его оценкам, в ночь на 28 июля азербайджанские военнослужащие начали стрельбу по армянским позициям на северо-восточном участке границы. По официальным данным, с армянской стороны погибли три человека.

Подобные тревожные новости, к сожалению, становятся обыденностью для пограничных зон. В частности, 26 июля в Баку информировали, что армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции военных Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Огонь вёлся из стрелкового оружия и гранатомётов.

Восстановление в приоритете

Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанская сторона продолжает заниматься вопросами постконфликтной безопасности. По итогам своего визита в Баку председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что Анкара посодействует в восстановлении освобождённых земель.

Очень значим вопрос восстановления деоккупированных территорий Азербайджана, — отметил он. — В Турции стремятся принять более активное участие в этом процессе и довели свою позицию до азербайджанских властей.

Шентоп также подчеркнул, что попытки Армении расшатать ситуацию в пограничной зоне представляют угрозу Южному Кавказу. По его словам, если они не закончатся, это грозит привести к региональному вооружённому конфликту.

Очень многое в данной ситуации упирается в намерения Еревана. Азербайджанская сторона продвигает идею о начале работы с армянскими властями над делимитацией границ и заключением мирного договора между двумя странами, однако соответствующие инициативы наталкиваются на безразличие.

Азербайджанская сторона выступила с предложением приступить к процессу делимитации границ и заявила о готовности Баку начать работу над мирным договором. К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли, — заявил на днях министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Однако в Ереване смотрят на ситуацию иначе. Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, в частности, отмечала, что «для подписания мирного договора, прежде всего, необходим мирный процесс». А в середине этого месяца премьер-министр Никол Пашинян обвинил Баку в искажении ситуации вокруг делимитации и демаркации: по его версии, именно Азербайджан торпедирует процесс, потому что «показывает поддельные карты, пытаясь этим обосновать присутствие своих ВС на суверенной территории Армении».

Судьба российского контингента

Российская сторона также исходит из того, что вооружённый конфликт завершён. Таким выводом поделился в появившемся 28 июля интервью посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, заметив, что Москва и Баку в оценке ситуации стоят на одинаковых позициях. Препятствие, по его словам, создаёт лишь нежелание Еревана выполнять взятые на себя международные обязательства.

Миротворческий контингент РФ, временно размещённый на территории Азербайджана, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи, несмотря на провокации, к которым армянская сторона время от времени прибегает, — обратил внимание глава дипмиссии.

Такое поведение, по его словам, негативно влияет на те усилия, которые предпринимаются ради достижения долгосрочного мира в регионе.

Однако Бюльбюль оглы заявил, что о пролонгации пребывания российских миротворцев в Карабахе говорить пока рано — стороны должны приложить максимальные усилия для реализации тех задач, которые были определены.

Источник трений

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по военным конфликтам Ник Рейнольдс в своём анализе для Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Британия) отмечает, что пограничная ситуация между Азербайджаном и Арменией, скорее всего, так и останется нестабильной. По его словам, тот факт, что Ереван понёс фундаментальное поражение на поле боя, вероятно, озлобляет армянский истеблишмент и делает любую мирную договорённость «политически неприемлемой». На этом фоне, рассуждает он, правительство Армении вынуждено продолжать оспаривать границу с Азербайджаном любым возможным способом, чтобы хоть как-то сохранить легитимность.

Азербайджан демонстрирует, что несмотря на гораздо более выгодное стратегическое положение, он принимает тот факт, что решительная оперативная победа в войне не обязательно даёт уверенные политические результаты, — говорится в материале Рейнольдса.

Гарантией того, что пограничные столкновения не перерастут во что-то большее, станет постконфликтный дефицит у Армении военных ресурсов, а также способность России оказывать дипломатическое влияние, считает аналитик.

По его словам, Армения давно отстала от способности Азербайджана финансировать и модернизировать собственную армию, поэтому сомнительно, что Ереван обладает возможностью восстановить свои регулярные силы после прошлогодних боёв. На этом фоне Рейнольдс предполагает, что вооружённый конфликт, по всей видимости, продолжится «в виде дипломатического антагонизма и постоянных стычек в хрупком и нестабильном приграничном регионе». Это вряд ли утешит сторонников идеи о давно назревшей необходимости полноценного мирного договора между Баку и Ереваном.