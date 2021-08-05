Азербайджан не подавал заявку на получение статуса наблюдателя ОДКБ

Власти Азербайджана пока не подавали заявку на получение статуса наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов. Трансляция мероприятия велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, организация взяла курс на повышение открытости, в том числе в информационной среде. В ней настроены на расширение своих внешних связей. Дипломат подчеркнул, что были приняты документы, предусматривающие возможность подключения к деятельности организации различных заинтересованных стран в роли партнёров и наблюдателей.

Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась, — добавил Бикантов.

Также дипломат заявил, что Москву беспокоят участившиеся инциденты на границе Армении и Азербайджана. Бикантов добавил, что напряжённость на границе не спадает. Особую тревогу у него вызывают столкновения, которые сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. Бикантов добавил, что все возникающие вопросы следует решать мирным путём. По его словам, Москва готова вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.