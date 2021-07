Неспокойно на границе: что обсудили Путин и Алиев

В начале переговоров Путин поздравил своего коллегу с наступлением Курбан-байрама, напомнив, что в следующем году Москва и Баку будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений. Российский лидер в то же время обратил внимание на то, что одним из наиболее важных для стран вопросов остаётся проблема урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Он поблагодарил Алиева за те компромиссные решения, которые удаётся находить в этом плане азербайджанской стороне.

Президент Азербайджана отметил, что российская сторона уделяет пристальное внимание вопросам постконфликтного урегулирования вокруг Карабаха. По его словам, Баку сейчас нацелен на спокойное прохождение этого этапа.

Отдельно главы государств рассмотрели основные аспекты дальнейшего укрепления стратегического партнёрства с упором на торгово-инвестиционное и гуманитарное взаимодействие. По оценкам Кремля, экономические связи стран достаточно активно восстанавливаются после последствий пандемии. Кроме того, Москва и Баку сейчас занимаются развёртыванием производства вакцин на территории Азербайджана.

В ближайшее время в Баку отправится российская представительная делегация для дискуссии о развитии сотрудничества. Как уточнил Путин, это смешанная группа, в компетенции которой входит и промышленность, и транспорт, и инфраструктура.

Аккомпанементом переговоров стали произошедшие накануне обстрелы азербайджанских позиций в граничащем с Арменией районе. Ещё 19 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило об этих нарушениях на Нахичеванском направлении государственной границы. 20 июля пресс-служба оборонного ведомства уточнила, что один азербайджанский военнослужащий был ранен в результате огня, который был открыт «из оружия разного калибра» с армянской стороны. Раненый был немедленно госпитализирован. В Баку в то же время сообщили, что противник был подавлен ответным огнём. После на указанном направлении ситуация стабилизировалась, а оперативная обстановка была взята под контроль подразделениями азербайджанских сил.

Ситуация моментально привлекла внимание международных наблюдателей. В частности, в заявлении спецпредставителя Евросоюза Тойво Клаара говорится, что евросообщество призывает «к сдержанности, разведению сил и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых потерь». Брюссель, в свою очередь, выразил готовность оказать всем сторонам помощь.

Deeply worrying developments continue on -state border. Reiterate our call for restraint and separation of forces & constructive engagement on border issues before new casualties are registered. stands ready to assist the sides.