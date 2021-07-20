Неспокойно на границе: что обсудили Путин и Алиев

Тревожным фоном переговоров в Москве между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым стали непрекращающиеся эпизоды обстрелов азербайджанских позиций на границе с Арменией. Несмотря на давно созревшую необходимость подписания полномасштабного мирного договора между Баку и Ереваном и открытия важнейших для Южного Кавказа транспортных коридоров, в процессе урегулирования то и дело возникают тревожные симптомы. Они не могут не бросать тень на реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, тема которой вошла в число основных на встрече лидеров РФ и Азербайджана.

В начале переговоров Путин поздравил своего коллегу с наступлением Курбан-байрама, напомнив, что в следующем году Москва и Баку будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений. Российский лидер в то же время обратил внимание на то, что одним из наиболее важных для стран вопросов остаётся проблема урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Он поблагодарил Алиева за те компромиссные решения, которые удаётся находить в этом плане азербайджанской стороне.

Президент Азербайджана отметил, что российская сторона уделяет пристальное внимание вопросам постконфликтного урегулирования вокруг Карабаха. По его словам, Баку сейчас нацелен на спокойное прохождение этого этапа.

Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, что общими усилиями нам это удаётся, — заявил азербайджанский лидер.

Отдельно главы государств рассмотрели основные аспекты дальнейшего укрепления стратегического партнёрства с упором на торгово-инвестиционное и гуманитарное взаимодействие. По оценкам Кремля, экономические связи стран достаточно активно восстанавливаются после последствий пандемии. Кроме того, Москва и Баку сейчас занимаются развёртыванием производства вакцин на территории Азербайджана.

В ближайшее время в Баку отправится российская представительная делегация для дискуссии о развитии сотрудничества. Как уточнил Путин, это смешанная группа, в компетенции которой входит и промышленность, и транспорт, и инфраструктура.

Эхо обстрелов

Аккомпанементом переговоров стали произошедшие накануне обстрелы азербайджанских позиций в граничащем с Арменией районе. Ещё 19 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило об этих нарушениях на Нахичеванском направлении государственной границы. 20 июля пресс-служба оборонного ведомства уточнила, что один азербайджанский военнослужащий был ранен в результате огня, который был открыт «из оружия разного калибра» с армянской стороны. Раненый был немедленно госпитализирован. В Баку в то же время сообщили, что противник был подавлен ответным огнём. После на указанном направлении ситуация стабилизировалась, а оперативная обстановка была взята под контроль подразделениями азербайджанских сил.

Ситуация моментально привлекла внимание международных наблюдателей. В частности, в заявлении спецпредставителя Евросоюза Тойво Клаара говорится, что евросообщество призывает «к сдержанности, разведению сил и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых потерь». Брюссель, в свою очередь, выразил готовность оказать всем сторонам помощь.

Deeply worrying developments continue on -state border. Reiterate our call for restraint and separation of forces & constructive engagement on border issues before new casualties are registered. stands ready to assist the sides. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) July 20, 2021

Тема продолжающихся с армянской стороны нарушений, вероятно, была поднята и в ходе состоявшейся 20 июля в Москве встречи между замминистра иностранных дел России Андреем Руденко с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Карабаху.

Постконфликтные проблемы

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил заметил, что в реализации пунктов заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года, подписанного РФ, Азербайджаном и Арменией, ещё остаются проблемы. По словам аналитика, процесс разоружения армянских группировок, к сожалению, ещё идёт медленно. Другую проблему создают те политические силы, которые ставят под вопрос статус Карабаха. Эта тема, по оценке Исмаила, окончательно закрыта азербайджанской стороной, которая, в свою очередь, предлагает культурную автономию армянскому населению и обеспечение безопасности в составе Азербайджана.

Эксперт отмечает, что процесс создания Зангезурского коридора сейчас активно саботируется Ереваном, в то время как это один из пунктов договорённостей и армянская сторона обязана его уважать.

Я бы хотел отметить, что нарушения на территории Азербайджана, стрельба по азербайджанским военным — это недопустимо. Мониторинговый центр занимается этим, но вопрос, к сожалению, пока остаётся открытым. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

Кроме того, как пояснил Исмаил, очень чувствительным вопросом для Баку остаётся и то, что российская сторона ведёт диалог с сепаратистскими лидерами.

Сейчас Азербайджан добивается скорейшего заключения окончательного мирного соглашения с Арменией, но затягивание этого вопроса только нагнетает обстановку, подчеркнул эксперт. По его словам, несмотря на то что военный этап карабахского кризиса пройден, реваншистская риторика со стороны Армении продолжается, а это ничего хорошего не сулит.