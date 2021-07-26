Баку не получил ответа от Еревана на предложение по мирному договору

Баку пока не получил ответа Еревана на предложение о начале работы над мирным договором и делимитацией границ между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Азербайджанская сторона выступила с предложением приступить к процессу делимитации границ [с Арменией] и заявила о готовности Баку начать работу над мирным договором. К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли, — заявил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем, прямую трансляцию которой ведёт Baku TV.

По его словам, такая позиция мешает прогрессу в регионе, от неё также страдает и сама Армения. Министр подчеркнул, что для обеспечения мира следует придерживаться фундаментальных норм международного права.

Азербайджан придерживается именно такой позиции, — подчеркнул Байрамов.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Баку настроен на спокойное прохождение постконфликтного периода вокруг Карабаха. По его словам, необходимо, чтобы этот период протекал максимально безболезненно. Политик подчеркнул, что конфликт в Карабахе окончен.