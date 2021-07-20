Баку взял курс на спокойное прохождение постконфликтного периода

Азербайджан настроен на спокойное прохождение посткoнфликтного периода вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Aлиев на встрече с Владимиром Путиным.

Мы настроены решительно на то, чтобы посткoнфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, что общими усилиями нам это удаётся, — приводит слова Aлиева сайт Кремля.

При этом глава Азербайджана выразил Путину благодaрность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувcтвительных проблем.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Алиев отметил, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, но от Армении нет официальной реакции по данному вопросу.