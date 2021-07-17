Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе окончен. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку, пишет РИА Новости.

Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире, — цитирует его агентство.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Алиев заявил, что потери Армении в ходе второй карабахской войны в два-три раза превышают потери азербайджанской стороны.

Также Алиев отмечал, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, но от Армении нет официальной реакции по данному вопросу.