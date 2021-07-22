Алиев рассказал об укреплении позиций на границе с Арменией

Власти Азербайджана продолжат заниматься укреплением позиций на границе с Арменией. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в эфире телеканала AzTV.

Шарль Мишель (председатель Еврoсовета. — NEWS.ru) в ходе визита в Ереван назвал приграничные территории спорными. Если честно, я не согласен с этим выражением, так как мы считаем эти территории своими. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур — это земля наших предков, и мы находимся на своей земле, — пояснил глава государства.

По его словам, эта тема поднималась во время визита председателя Европейского совета в Баку. Алиев объяснил, что азербайджанская армия в мае укрепилась на этих высотах, когда растаял снег.

Укрепились там и будем укрепляться, — добавил политик.

Он считает, что в Ереване пока не могут смириться с поствоенной реальностью, вероятно, им нужно время, чтобы привыкнуть.

Также Алиев рассказал, что власти планируют до конца 2021 года создать энергетическую инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре. Будут построены новые линии электропередачи, подстанции, электростанции и передающие линии. После этого в планах у Баку реализовать проекты зелёной энергетики, среди которых строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Договорённость о реализации достигнута с компанией BP.

Политик отметил, что на перешедших под контроль Азербайджана территориях Карабаха выстраивается дорожная инфраструктура.

В Кельбаджарском и Лачинском районах прокладываются дороги военного значения. Общая их протяжённость составляет до 700 км. Раньше там в направлении границы [с Арменией] дорог не было, — заявил Алиев.

По его словам, такая инфраструктура имеет большое значение с точки зрения укрепления позиций на границе страны.

14 июля Алиев заявил о создании Восточно-Зангезурской экономической зоны. Он пояснил, что Зангезур является исторической землёй Азербайджана. По его словам, в исторических документах указано, что советская власть отняла эти территории у Азербайджана и передала их Армении. Теперь же эта земля возвращена назад. Политик подчеркнул, что «нас никто не сможет остановить».