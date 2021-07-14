Алиев объяснил, почему Азербайджан вернётся в Зангезур

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании Восточно-Зангезурской экономической зоны. По его словам, в Армении из-за этого впадают в истерику, сообщает Haqqin.az.

Сейчас по этому поводу в Армении истерика. В этом нет необходимости, так как Восточный Зангезур — это наша историческая земля. Как и Западный Зангезур, — подчеркнул глава государства на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям погибших и инвалидам войны в Карабахе.

В исторических документах сказано, что советская власть отняла Зангезур у Азербайджана и передала Армении. Политик подчеркнул, что нельзя забывать историю, поскольку эта территория является землёй Азербайджана.

Это земля наших предков, мы туда должны вернуться, вернёмся и возвращаемся. Нас никто не сможет остановить. Мы обязательно вернёмся, так как другого пути нет, — резюмировал президент Азербайджана.

Ранее Алиев рассказал, что Армения не готова подписывать мирный договор с Азербайджаном. Политик сослался на информацию, поступающую по неофициальным каналам. Он пояснил, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, но нет официальной реакции по этому вопросу.