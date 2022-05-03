Историк дал оценку заявлению Лаврова о еврейском происхождении Гитлера Историк Залесский: еврейское происхождение Гитлера недоказанным

Адольф Гитлер в младенчестве (1889—1890) / Фото Josef Franz Klinger/wikimedia.org

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера не обладают серьезной научной обоснованностью, об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. По словам Залесского, версии о том, что Гитлер являлся евреем — «спекулятивны».

Идею о наличии у Гитлера еврейской крови активно муссируют, но не серьезные историки, а чаще всего в журналистских кругах еще с 1930-х годов <...> Этими спекуляциями занимались и до Второй мировой войны, и после вбрасывались такие версии в информационное пространство. Все версии о еврейском происхождении спекулятивны, — сказал историк.

Накануне Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.

Представитель МИД Мария Захарова опубликовала ответ внешнеполитическому ведомству Израиля, которое потребовало принести извинения за высказывание Лаврова. Она заметила, что западный мир игнорирует присутствие неонацистов на Украине, и добавила, что еврейское происхождение украинского президента Владимира Зеленского «не может быть гарантией защиты от разгула неонацизма в стране».