«Игнор» и внимание: как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ведущие западные СМИ по-разному отреагировали на интервью главы российского государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Какие-то из них предпочли не заметить этот инфоповод, другие, напротив, активно освещали событие. При этом Илон Маск заявил, что смотрел запись беседы. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как решили работать CNN и Fox News по интервью Путина

Телеканалы CNN и Fox News в США после выхода интервью решили не упоминать о нем. СМИ обсуждали дело против американского лидера Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретной документации, а также отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Так, примерно спустя 30 минут после публикации беседы с Путиным Fox News, где Карлсон до этого работал, не упоминал об интервью в эфире. Вместо этого там говорили об отставке Залужного. При этом CNN транслировал обсуждение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.

Как интервью Путина освещали другие западные СМИ

Цитаты из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликовал британский телеканал Sky News, издания Independent, Guardian, Daily Mail и Telegraph. Помимо этого, статья об этой беседе появилась в газете Financial Times.

Ряд американских изданий также решил привести тезисы из разговора Путина с Карлсоном. Так, они появились на страницах Forbes, Daily Beast, Variety Newsweek, New York Post и Hill. Газеты New York Times и Wall Street Journal также опубликовали информацию относительно интервью. В свою очередь авторы Washington Post решили ограничиться карикатурой.

Кроме того, статья о Путине и Карлсоне появилась в европейской газете Politico.

Что сказал Маск об интервью Путина Карлсону

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после публикации интервью писал в Twitter (X), что смотрит его. Он также сделал репост сюжета их беседы.

«Смотрю его сейчас», — написал Маск.

Что решил сделать Байден на фоне интервью Путина

Президент США Джо Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации на фоне интервью российского лидера Владимира Путина Такеру Карлсону. В Белом доме уточнили, что о выступлении политика ранее не сообщалось.

Выяснилось, что Байден провел незапланированное выступление, которое было посвящено отчету спецпрокурора о ненадлежащем хранении документов. В нем американский лидер ответил на критику его умственных способностей и подчеркнул, что «с его памятью все хорошо», но уже через минуту назвал премьера Израиля чужим именем.

«С моей памятью все хорошо, мне не нужны его советы <...>. Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», — прокомментировал Байден отчет спецпрокурора.

Он назвал себя «самым квалифицированным человеком в стране на пост президента». Также, комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева.

В доме Байдена нашли секретные документы, но президент все обвинения отвергает.

Как Карлсон отреагировал на интервью с Путиным

Такер Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итогам интервью с президентом РФ. В нем он называет главу российского государства «несомненно» умным человеком.

«Он умен. В этом нет никаких сомнений», — сказал Карлсон.

Он отметил, что Путин не часто дает интервью и в связи с этим ему не так просто «объясниться». При этом Карлсон оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы российского государства о предпосылках кризиса вокруг Украины, а также заявил, что «надо быть безумными, чтобы считать, что Россия уступит Крым».

В то же время журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. В этой связи он предположил, что глава РФ не стал бы так говорить, если бы он действительно так не думал.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в социальной сети Twitter (X). Менее чем за час видео набрало 10 млн просмотров и 165 тысяч положительных оценок.

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