Опубликованы шутки и мемы о визите Такера Карлсона в Москву

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву уже несколько дней не дает покоя западным СМИ. В иностранной прессе появилось много шуток о фамилии журналиста и его карикатур в столичном антураже. NEWS.ru собрал список острот о Карлсоне, которые набирают популярность в Сети.

Так, The Week Staff представил несколько иллюстраций, на которых обыгрывается тема интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. На одной карикатуре журналист изображается в виде громкоговорителя, который держит улыбающийся Путин с большим крестом на груди. Картинка подписана фразой: «Путинский рупор».

На другой картинке ведущего изобразили в виде попугая на плече у пирата, похожего на российского лидера. Тут уже журналист как попугай повторяет в рупор «Путин нам не враг!». Довольный пират говорит: «Хороший попугай, дам ему печеньку».

На Pikabu пошутили, что Такер Карлсон «стал первым за последние 10 лет американцем, которому было разрешено покушать в шашлычной „У Гаго“ в Люберцах» — посещение кафе было запрещено для граждан США после введения антироссийских санкций.

Наиболее распространенным объектом шуток стала фамилия журналиста, из-за которой его ассоциируют с героем шведской писательницы Астрид Линдгрен Карлсоном, который живет на крыше. На фото и иллюстрациях американцу то и дело пририсовывают пропеллер.

Надеюсь, Такер Карлсон живет в отеле на крыше, иначе зачем это все? — шутят в соцсетях.

Ранее Карлсона заметили в одном из московских супермаркетов. По данным «Москва24», журналист купил курицу, хлеб, апельсины и десерт в ТЦ «Гагаринский». На опубликованном в Сети видео заметно, как экс-телеведущий Fox News в окружении спутников стоит возле полной продуктов тележки и улыбается.