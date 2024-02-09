Байден выступит с обращением к нации на фоне интервью Путина Карлсону Белый дом: Байден выступит с неанонсированным обращением к нации

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден выступит с неанонсируемым обращением к нации на фоне интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В Белом доме уточнили, что о выступлении политика ранее не сообщалось, передает РИА Новости.

Тема выступления пока не заявлена. Его покажут в 19:45 по местному времени (03:45 мск). Его обращение к нации совпадает с выходом интервью американского Карлсона с Путиным.

Ранее стало известно, что интервью Путина Карлсону набрало 10 млн просмотров на странице журналиста в социальной сети Twitter (X). Такие показатели были достигнуты за 51 минуту с момента публикации. Таким образом тема интервью вышла в топы социальной сети и побила рекорды.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом заявил, что интервью Карлсона с Путиным вряд ли повлияет на решение Конгресса США поддерживать Киев. Так он ответил на вопрос журналистов про обеспокоенность властей из-за интервью.