Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте журналиста

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону появилось на сайте американского журналиста. Оно поделено на несколько частей.

В ходе интервью собеседники затронули историю конфликта России и Украины, вопросы конфронтации Москвы с блоком НАТО, поговорили о взорванном газопроводе «Северный поток», затронули личность президента Украины Владимира Зеленского и обсудили Илона Маска и вопросы искусственного интеллекта.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Видеозапись появится на сайте журналиста и на его странице в социальной сети Twitter (X). В своем видеообращении Карлсон заявил: он берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине.

Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также Карлсон признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.