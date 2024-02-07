Опубликован список уважающих Россию иностранных журналистов Риттер, Карлсон и Херш вошли в список уважающих Россию иностранных журналистов

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

После начала российской спецоперации высокопоставленные чиновники многих стран, а также иностранные СМИ раскритиковали действия Москвы, однако на Западе существуют люди с многомиллионной аудиторией, которые не спешат осуждать Россию. Среди них популярный американский журналист Такер Карлсон, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. NEWS.ru собрал список журналистов, уважающих и любящих Россию.

Американский журналист Сеймур Херш провел расследование обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток». Он заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш также заявил, что Германия оказалась «в состоянии политического и экономического хаоса» после подрыва «Северных потоков».

Полковник сухопутных войск и бывший советник главы Пентагона при администрации Трампа Дуглас Макгрегор в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. Позднее он объяснил начало СВО на Украине самозащитой России. По его словам, российская политика никогда не представляла угрозы для стран Восточной Европы, а США вынудили РФ вмешаться в происходящее на Украине.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер также не раз высказывался о ходе проведения СВО на Украине. Он утверждал, что провал контрнаступления Украины привел к «военно-гражданскому кризису», а ВСУ могут уже в «январе-феврале» 2024 года поднять восстание против Зеленского.

В 2024 году американский журналист Такер Карлсон получил возможность взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В опубликованном видеообращении он рассказал, что этим интервью попытается донести до американцев правду о происходящем. Он также раскритиковал западные СМИ, охарактеризовав их деятельность как «пропаганду Зеленского». MSNBC отмечал, что в 2019 году на телеканале Fox News Такер Карлсон заявлял, что в конфликте между Россией и Украиной он «болеет за Россию».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. По словам представителя Кремля, беседа состоялась 6 февраля. Песков отметил, что в последние два года иностранные СМИ регулярно запрашивали интервью с главой государства, но все это были западные медиа, которые занимают «исключительно однобокую позицию».