Глава ЕК заявила о желании стран ЕС видеть Украину в Евросоюзе
Урсула фон дер Ляйен: страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:43, 28 февраля 2022
Урсула фон дер ЛяйенФото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Сейчас они тесно сотрудничают с Киевом по различным вопросам, отметила она в интервью Euronews.
У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работает тесно <...>, они — одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами, — пояснила глава Еврокомиссии.
Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС профинансировать покупку и поставку вооружения на Украину. По её словам, деньги на покупку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности, будут выделены впервые.