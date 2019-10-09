https://static.news.ru/photo/b50c6a1c-eaaa-11e9-9275-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе турецкой спецоперации в Сирии не должно быть допущено действий, которые могут повлечь ухудшение ситуации в регионе и страдание местного населения.

Он выразил надежду, что действия Анкары будут соразмерны и пропорциональны, передаёт ТАСС . Он пообещал поговорить с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 октября.

Ранее турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, чтобы заставить сражающихся с джихадистами курдских ополченцев отойти от границы с Турцией. До этого Анкара начала бомбардировки позиций курдов, писал News.ru.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.