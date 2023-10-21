«Франция должна ответить за колониализм». В Баку осудили «политику рабства» В Баку состоялась международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость»

Азербайджан, будучи председателем Движения неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма и стремящиеся к свободе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к участникам международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», которая прошла в Баку 20 октября. Кто участвовал в конференции и кто несет ответственность за неоколониальную политику в современном мире — в репортаже NEWS.ru.

Почему конференцию посвятили неоколониальной политике Франции

Конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку была организована по итогам круглого стола в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. 6 июля 2023 года участники круглого стола в столице Азербайджана договорились о создании Бакинской инициативной группы (БИГ) против французского колониализма. БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, живущих в различных регионах мира и в XXI веке все еще страдающих от колониализма.

На конференцию в Баку приехали представители Алжира, Кении, Мали, Марокко, Эфиопии, а также Гваделупы, Мартиники, Новой Каледонии, Французской Гвианы и Французской Полинезии, которые являются французскими заморскими территориями.

Как заявил в преддверии мероприятия представитель Партии свободы острова Мартиника Люк Френсис Кэрол, Франция — родина великих людей, но это не мешало ей придерживаться политики рабства, и миллионы людей подверглись геноциду с ее стороны. Кэрол отметил, что Мартиника и многие другие страны борются с неоколониальной политикой Франции и намерены положить ей конец.

Что сказал Ильхам Алиев участникам конференции

Франция должна ответить за колониализм, продолжающийся на протяжении нескольких веков, подчеркнул в послании к участникам конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Есть страны, которые продолжают неоколониализм, первой из них является Франция. В целом большинство кровавых преступлений колониальной истории человечества было совершено Францией. На территориях стран Африки, Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском регионе, Латинской Америке Франция совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечества, расхищала их богатства, держала в рабстве народы. Французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность. В XX веке Франция провела около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение шести лет — 17 испытаний в Алжире», — отмечается в послании президента Азербайджана. Текст документа зачитал его помощник — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Алиев также поддержал призывы многих международных организаций оценить ущерб, нанесенный этим территориям французскими ядерными испытаниями, чтобы Париж выплатил им соответствующие компенсации.

Какие потери понесли бывшие колонии Франции

Ильхам Алиев напомнил, что во время оккупации Алжира французами были убиты свыше 1,5 млн человек. Кроме того, Франция несет ответственность за массовые убийства в других странах.

«Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению. Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские Острова, Гаити и другие страны и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации», — отмечается в обращении президента Азербайджана.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Жестокое обращение французских колонизаторов по отношению к вьетнамскому народу

Алиев также указал, что Франция является одной из стран, которые использовали наибольшее число мин.

«Только на территории Алжира было заложено более пяти миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин. В этом списке после Франции идет ее близкий союзник Армения», — заявил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что одной из причин, тесно связывающих эти две страны друг с другом, является их опыт осуществления минного террора.

«В результате взрывов мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года около 340 азербайджанцев стали жертвами. Среди них есть и гражданские лица», — заключил президент Азербайджана.

Новая Каледония стремится отказаться от «французских кандалов»

Заместитель генерального секретаря партии «Каледонский союз» Давид Ванабо поддержал инициативу азербайджанского президента. По словам Ванабо, Новая Каледония хочет иметь собственный политический курс, а не оставаться в «кандалах».

«Наша цель — борьба с колониализмом. Мы не хотим интегрироваться во французское общество либо ассимилироваться, потому что эта страна все еще продолжает вести колониальную политику. Политика Франции основана на манипуляциях. Чтобы бороться с ними, мы должны быть солидарны друг с другом. Спасибо Бакинской инициативной группе, создавшей необходимые для этого условия», — заявил в своем выступлении Ванабо.

Как французы травят кенийцев ртутью ради золота

Франция имеет экономические интересы в Кении, но, действуя в этой стране, пренебрегает здоровьем населения, сообщила участникам конференции председатель неправительственной организации (НПО) по поддержке общественного здоровья Кении Кристин Яхама. По ее словам, для очистки добытого в Кении золота используется значительная часть водных ресурсов страны, что негативно сказывается на здоровье людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кристин Яхама

«При добыче золота используют ртуть. Это причиняет серьезный вред здоровью людей. Чистая вода, к сожалению, является роскошью в Кении и стоит очень дорого. Мы и так страдаем от нехватки водных ресурсов, и предприятия по переработке золота лишь усугубляют ситуацию», — рассказала кенийская общественница.

Как отметила Яхама, Франция инвестирует в экономику Кении, развивая промышленную инфраструктуру, но ничего не вкладывает в здравоохранение. По ее словам, европейские колониальные державы должны признать свою ответственность за состояние постколониальных стран.

Как Франция реагирует на критику со стороны бывших колоний

Париж вряд ли прислушается к призывам изменить свою политику в бывших колониях, заявил директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани. Более того, по его словам, французские власти пытаются препятствовать работе правозащитных организаций.

«Я работаю в правозащитной организации. Не так давно, во время конференции ОБСЕ, которая проходила в Польше, по приезде в страну я был арестован польскими властями. На вопрос „почему?“ польские власти ясно дали понять, что у них на этот счет есть инструкция из Франции. Затем я был депортирован из Польши», — сказал он.

Раббани назвал организованную в Баку конференцию важной и ценной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мухаммад Раббани

«Страны, которые не находятся под властью западного блока, могут найти пространство, собраться вместе, поделиться своим опытом и идеями о том, как бороться с колониализмом и его последствиями сегодня», — пояснил британский правозащитник.

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